Россиянка упала с обрыва в Дагестане из-за селфи Туристка из Екатеринбурга сорвалась с обрыва в Дагестане, снимая селфи

Фото: ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Туристка из Екатеринбурга получила множественные переломы при падении с обрыва смотровой площадки в дагестанском селе Гамсутль, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС России Тамила Газимагомедова. Пострадавшая состояла в экскурсионной группе из 18 человек и упала о время съемки селфи.

В селе Гамсутль Гунибского района с небольшого обрыва упала девушка 1983 года рождения. <...> По предварительной информации, у пострадавшей имеются множественные переломы, перелом основания черепа. Не в сознании, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на острове Пхукет в Таиланде обнаружено тело россиянина, пропавшего в море после падения со скал. Мужчину опознали его друзья. 32-летний россиянин считался пропавшим без вести с 12 мая. В тот день он с тремя друзьями фотографировался на прибрежных камнях на мысе Промтхеп в районе Равай, когда группу лиц смыла в море мощная волна. Мужчина не смог выбраться на берег.

Также стало известно, что известный итальянский конструктор и гонщик-рекордсмен Фабио Буцци разбился на скоростном катере в Венецианской лагуне. Вместе с ним погибли ещё два человека, которые были в катере, который налетел на насыпь вблизи острова Лидо.