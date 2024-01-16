Один человек погиб при камнепаде в Дагестане

Фото: t.me/mchsdagestan

Автомобиль с тремя человеками попал под сход камней в горах Унцукульского района Дагестана. В результате произошедшего один человек погиб, передает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

На участке республиканской автодороги Буйнакск — Ботлих вблизи села Ашильта произошел камнепад. Под завал попал автомобиль с тремя людьми. К сожалению, один погиб, остальные госпитализированы, — сказано в сообщении.

Ранее, в сентябре двое туристов погибли, еще трое пострадали при обрушении горной породы в Черекском районе в Кабардино-Балкарии. На помощь туристам отправлялись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Решался вопрос об использовании авиации в операции по спасению людей.

Также группа туристов из 11 человек попала под камнепад в Северной Осетии — Алании. Они планировали восхождение на вершину Казбека. Одна женщина получила травмы. Однако спасателям, которые приехали эвакуировать пострадавшую, пришлось остановиться на ночлег из-за наступления темноты в горной местности.