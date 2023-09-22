Пострадавшую при камнепаде в Северной Осетии туристку не могут эвакуировать

Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Казбек

Спасатели МЧС России, которые в Северной Осетии-Алании эвакуируют с горы пострадавшую при камнепаде 30-летнюю альпинистку, остановились на ночлег на высоте 2,3 тысячи метров, сообщает в Telegram пресс-служба МЧС России. Спуск к селению Тменикау решено остановить из-за наступления темноты в горной местности. На помощь спасателям направят специалистов МЧС России.

Транспортировку осложняет ночное время суток и горная местность. На место дополнительно будут направлены специалисты МЧС России, совместно они продолжат спуск к селению Тменикау, — отмечается в сообщении.

Под камнепад в Северной Осетии-Алании попала группа туристов из 11 человек, которая намеревалась совершить восхождение на вершину Казбека. Инцидент произошел на высоте более 3 тысяч метров, одна женщина получила травмы.

В это же время на горе тренировались три специалиста Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Они оказали пострадавшей помощь и транспортируют ее в селение Тменикау. Из Владикавказа на помощь двигаются еще пять спасателей ведомства. Отмечается, что туристы не регистрировали свой поход в МЧС России. Они вместе со спасателями спускаются с горы.

Ранее сообщалось, что двое туристов погибли, еще трое пострадали при обрушении горной породы в Черекском районе в Кабардино-Балкарии. Происшествие имело место в районе альплагеря «Безенги» («Судейские ночевки») на высоте 3,5 тысячи метров.