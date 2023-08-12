Двое туристов погибли из-за камнепада в горах Кабардино-Балкарии «112»: в горах Кабардино-Балкарии двое туристов погибли из-за камнепада

Фото: 07.mchs.gov.ru

Двое туристов погибли, еще трое пострадали при обрушении горной породы в Черекском районе в Кабардино-Балкарии, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, спасатели готовятся к эвакуации пострадавших.

О том, что группа туристов из пяти человек попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии ранее сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В 06:00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе в районе альплагеря «Безенги» («Судейские ночевки») на высоте 3500 метров группа туристов из пяти человек попала под камнепад. По предварительной информации, есть пострадавшие, — отмечается в сообщении.

На помощь туристам отправились шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В настоящее время решается вопрос об использовании в операции по спасению людей авиации.

Ранее сообщалось, что в Сочи на горном курорте «Красная поляна» сотни туристов застряли на высоте более 2000 метров из-за поломки главной канатной дороги. На опубликованных в Сети кадрах видно, что среди туристов в том числе были дети. Когда канатная дорога сломалась, к кабинкам выстроилась огромная очередь.