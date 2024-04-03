Опубликован рейтинг самых богатых знаменитостей 2024 года Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас стал самой богатой знаменитостью года

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS/Global Look Press

Джордж Лукас

Forbes составил список самых богатых знаменитостей 2024 года, в который вошли представители кино и телевидения, спортсмены и музыканты. Лидером рейтинга стал режиссер и создатель франшизы «Звездные войны» Джордж Лукас. Его состояние оценивается в $5,5 млрд, большую часть этой суммы он получил от продажи компании LucasFilm в 2012 году.

Вторую строчку рейтинга занял голливудский режиссер Стивен Спилберг, состояние которого оценили в $4,8 млрд. Он является трехкратным лауреатом премии «Оскар». Среди его знаковых работ — фильмы «Челюсти», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода» и серия картин об археологе Индиане Джонсе.

Тройку лидеров Forbes замкнул баскетболист Майкл Джордан с состоянием $3,2 млрд. В 2015 году его признали первым спортсменом-миллиардером. Это случилось во многом благодаря сотрудничеству Джордана с компанией Nike. Четвертое и пятое место рейтинга самых богатых знаменитостей заняли американская телеведущая Опра Уинфри ($2,8 млрд) и певец Jay-Z ($2,5 млрд). В десятку лидеров также вошли звезда реалити-шоу Ким Кардашьян ($1,7 млрд), режиссеры Питер Джексон ($1,5 млрд) и Тайлер Перри ($1,4 млрд), певица Рианна ($1,4 млрд) и гольфист Тайгер Вудс ($1,3 млрд).

Ранее сообщалось, что основатель и бывший президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов возглавил список богатейших россиян по версии журнала Forbes. За год состояние бизнесмена выросло на $8,1 млрд и сейчас оценивается в $28,6 млрд.