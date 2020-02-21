https://static.news.ru/photo/2dad2d58-54be-11ea-ab42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rafael Hernandez/dpa/Global Look Press

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо планирует создать международные комиссии, которые будут оказывать давление на Россию и Китай, чтобы изменить их позицию относительно внутриполитического кризиса в республике.

Мы собираемся создать международные комиссии с участием всех, чтобы усилить давление и обратиться к таким странам, как Россия и Китай, которые сегодня могут влиять на режим президента Николаса Мадуро и способствовать восстановлению демократии в Венесуэле, — написал оппозиционер в Twitter.

Он также добавил, что в пятницу сделает несколько важных заявлений.

3. Vamos a crear comisiones de alcance internacional, con representaciÃ³n de todos, para ampliar la presiÃ³n y abordar a naciones como Rusia y China, que hoy pueden influir en el rÃ©gimen y facilitar la recuperaciÃ³n democrÃ¡tica en Venezuela.



No podemos solos, pero no estamos solos. — Juan GuaidÃ³ (@jguaido) February 21, 2020

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле совершенно недопустимы.

Венесуэлу с начала прошлого года сотрясают массовые протесты против Николаса Мадуро. Многие страны, включая США, заявляли о признании Гуайдо президентом страны. После этого действующий глава назвал спикера парламента «американской марионеткой». Россия, Китай, Турция и другие государства встали на сторону Мадуро как «легитимного лидера».