ООН насчитала четверых погибших во время акций протеста в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d1525302-e3e8-11ea-bea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

В ходе акций протеста в Белоруссии погибли от травм четыре человека. Об этом сообщило управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Как сообщает «Интерфакс», кроме того, в заявлении УВКПЧ, распространённом 21 августа, повторили призыв верховного комиссара к незамедлительному всех заявлений о нарушениях прав человека.

В их число входят гибель четырёх человек в результате травм, полученных во время акций протеста, — сообщает агентство.

Также в УВКПЧ напомнили властям Белоруссии об абсолютном запрете пыток.

Акции протеста в Белоруссии проходят с воскресенья, 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства — дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Как писал NEWS.ru, генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что претензии жителей Белоруссии должны быть услышаны.