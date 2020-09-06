Омский врач рассказал, как лечили Навального

https://static.news.ru/photo/0d1111be-f08a-11ea-9654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, где в августе был госпитализирован российский оппозиционер Алексей Навальный, рассказал, что сначала схема терапии была построена на подозрении на отравление.

По словам Сабаева, Навального отправили на ИВЛ, ввели в искусственную кому и ввели атропин. Это обычная схема при отравлении «Новичком», пишет Reuters.

Также, по словам врача, гипотезы с отравлением придерживалась и бригада скорой помощи в Омске. Но позже, как рассказал медик, пришли результаты анализов, указывающие на то, что отравление не является причиной состояния пациента.

Как токсиколог, я уверен. Там не было «Новичка», — сказал врач.

Два неназванных источника агентства в медицинских кругах выразили уверенность в том, что немедленное лечение, которое получил Навальный в Омске, помогло спасти ему жизнь, как и решение пилота самолёта, на котором летел оппозиционер, когда ему стало плохо, совершить вынужденную посадку.

Сабаев сообщил, что после госпитализации пациенту прописали 3 мг атропина. По словам врача это было связано с лёгочными проблемами Навального. Как отмечает агенство, атропин также используется для снятия состояний, возникающих при отравлении «Новичком», таких как образование жидкости в лёгких, снижение частоты сердечно-сосудистых сокращений, повреждение нервов.

Токсиколог отметил, что уровень сахара в крови Навального был в четыре раза выше нормы, также у него наблюдались проблемы с поджелудочной железой. Другие медицинские источники в Омске оспаривают, как сообщает Reuters, этот диагноз.

Мы провели детоксикацию, так как заподозрили отравление. Это инфузионная терапия, это форсированный диурез. Это перевод на аппарат искусственной вентиляции лёгких, — пояснил Сабаев.

По его словам, только после того, как были получены результаты трёх независимых лабораторных исследований, которые не обнаружили следов яда или токсинов, врачи отказались от диагноза «отравление». По его словам, оборудование в одной из лабораторий было «экспертного уровня» и технически способно идентифицировать «Новичок».

Доктор Питер Чай, врач скорой медицинской помощи и доцент Гарвардской медицинской школы, сказал, что российские врачи с трудом смогли бы диагностировать отравление «Новичком» так быстро.

Подтверждающее тестирование требует времени и использует сложные аналитические методы, — сказал он.

По мнению Чая, существует множество секретных версий «Новичка» и их химическая структура может быть неизвестна за пределами «нескольких очень секретных лабораторий химического оружия».

Сабаев заявил, что он и его коллеги готовы поделиться результатами 60 исследований. Также он отметил, что признаков отравления не было ни у одного лечившего Навального врача.

Все живы и здоровы, — сказал он.

Навальный потерял сознание 20 августа в самолёте. Медики считают, что у него было нарушение обмена веществ, которое изменило уровень сахара в крови. Позже его перевезли в немецкую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навальный был отравлен ядами из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru ранее, власти Германии давно уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Алексею Навальному. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.