Олигархи Украины улетают из страны на чартерах

Олигархи Украины массово улетают из страны. Для этих целей они используют чартерные рейсы, сообщает «Украинская правда».

Издание отмечает , что только за 13 февраля с Украины вылетело около 20 чартеров и частных самолётов.

Среди чартеров и частных самолётов, покинувших Украину в воскресенье, — борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович. По данным «УП» от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнёров Абрамовича, — пояснило издание.

Также «Украинская правда» указала, что до 13 февраля из страны сбежали не менее восьми бизнесменов, среди которых были депутаты Верховной рады Украины.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена «как можно скорее» посетить Украину. Украинский лидер снова попросил у президента США финансовую и военную поддержку, сообщает CNN. Визит главы США в украинскую столицу на фоне текущего кризиса маловероятен, говорится в сообщении телеканала.