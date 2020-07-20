Оксфордская вакцина от коронавируса может стать доступной к концу года

https://static.news.ru/photo/aa07f88a-caa0-11ea-959a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bbc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцина от коронавируса нового типа, созданная в Оксфордском университете, может быть готова до конца года. Об этом сообщил директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл. По его словам, специалисты готовы перейти к третьему этапу испытаний.

Это означает, что у нас через шесть недель должны быть охвачены исследованием, возможно, около 50 тыс. человек, в том числе в рамках большого исследования в США, и мы должны иметь достаточное число случаев инфицирования, чтобы проверить действенность вакцины, — цитирует его ТАСС.

По его словам, в случае если вакцина заработает к началу ноября или даже чуть раньше, разрешение на её использование будет получено в течение месяца.

Ранее учёные Оксфордского университета получили первые положительные результаты тестирования вакцины от коронавируса. Полностью её эффективность удастся подтвердить лишь в результате третьей стадии испытаний. Ранее в Великобритании начался второй этап клинических испытаний этой вакцины с участием более 10 тысяч добровольцев в возрасте 56–69 лет, граждан старше 70 лет и детей 5–12 лет. На первом этапе исследование охватило чуть более тысячи добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Известно, что компания AstraZeneca уже подготовила необходимые мощности для производства 2 млрд доз. Сообщается, что у вакцинированных наблюдались лёгкие побочные эффекты в виде слабости и головной боли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» будет производить вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом при содействии AstraZeneca для последующего экспорта в 30–50 стран. Об этом сообщил председатель совета директоров и основатель фармкомпании Алексей Репик.