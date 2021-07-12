Почти миллион жителей Донбасса захотели стать гражданами России

Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий сообщил, что по последним данным, число жителей Донбасса, написавших заявление на российское гражданство, составляет порядка 950 тысяч. Ещё 770 тысяч беженцев уже стали гражданами России, пишет ТАСС.

Общее количество написавших заявление — порядка 950 тысяч человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ, — отметил депутат.

Он уточнил, что, по данным на 15 февраля, количество граждан России, проживающих на территории ДНР и ЛНР, составляет 775 620 человек. На данный момент процедура оформления гражданства открыта для 170 тысяч беженцев.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР объявили о временной эвакуации мирного населения в Россию. Речь прежде всего о женщинах, детях и пожилых людях.

По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, готовность принять жителей Донбасса выразили более 20 российских регионов. Он распорядился обеспечить беженцев всем необходимым, в том числе питанием и средствами связи. Кроме того, в соответствии с поручением президента Владимира Путина, каждому из них будет выплачено по 10 тысяч рублей.