Около 6 млн канадцев запросили финансовую помощь у правительства

Жители Канады массово начали оформлять заявки на получение финансовой помощи от правительства. Причиной стала пандемия коронавируса. По подсчётам СМИ, за помощью обратились около 6 млн человек.
На данный момент обработано более 5,4 млн заявок,
К примеру, канадцы, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, будут в течение четырёх месяцев получать выплаты в размере $1,4 тысяч.
NEWS.ru передавал ранее, что власти Канады и США приняли обоюдное решение закрыть границу. Также канадский глава правительства Джастин Трюдо заявил о возможном введении режима ЧС на территории страны.
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