Около 6 млн канадцев запросили финансовую помощь у правительства

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Жители Канады массово начали оформлять заявки на получение финансовой помощи от правительства. Причиной стала пандемия коронавируса. По подсчётам СМИ, за помощью обратились около 6 млн человек.

На данный момент обработано более 5,4 млн заявок, сообщает телеканал CBC. На конец февраля 2020 года на постоянной работе в Канаде числились около 19,2 млн граждан. Правительство страны ранее заявило о выделении $74 млрд на всевозможные программы поддержки для населения.

К примеру, канадцы, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, будут в течение четырёх месяцев получать выплаты в размере $1,4 тысяч.

NEWS.ru передавал ранее, что власти Канады и США приняли обоюдное решение закрыть границу. Также канадский глава правительства Джастин Трюдо заявил о возможном введении режима ЧС на территории страны.