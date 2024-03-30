Раскрыты доходы семьи Зеленского за 2023 год Доходы семьи Зеленского за прошлый год составили свыше $316 тысяч

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/lobal Look Press

Владимир Зеленский

В прошлом году семья украинского президента Владимира Зеленского получила доход в размере почти 12,5 миллиона гривен (более $316 тысяч), сообщил офис главы государства со ссылкой на его декларацию. Речь идет о заработной плате, доходах от аренды и продажи военных облигаций.

По информации канцелярии Зеленского, наибольшую сумму его семья получила от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Она составила 7 455 972 гривен ($190 тысяч). Общая сумма зарплаты, процентов по вкладам и дохода от аренды недвижимости составила 4,9 миллиона гривен (около $125 тысяч).

В начале 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока не знает, будет ли Владимир Путин публиковать декларацию о доходах. Представитель Кремля пообещал дать ответ на этот вопрос, когда «будут подходить сроки». Согласно декларации, опубликованной Путиным в 2021 году, глава государства заработал за год 10 млн 202 тысячи рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале прошлого года пообещал опубликовать свою декларацию о доходах. В ходе пленарного заседания он подчеркнул, что в данном вопросе ему «нечего скрывать». Ранее Госдума приняла закон, согласно которому декларации о доходах депутатов и сенаторов будут публиковать в обобщенном виде.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев объяснял, что сокрытие деклараций о доходах депутатов и сенаторов необходимо для защиты персональных данных. По его словам, так или иначе российские власти не останутся без контроля. Как указал Журавлев, мониторингом доходности депутатов и сенаторов займется специальная комиссия.