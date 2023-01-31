Песков ушел от ответа на вопрос о публикации Путиным декларации о доходах Песков пока не знает, будет ли Путин публиковать декларацию о доходах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не знает, будет ли Владимир Путин публиковать декларацию о доходах. Представитель Кремля пообещал дать ответ на этот вопрос, когда «будут подходить сроки». Согласно декларации, опубликованной Путиным в 2021 году, глава государства заработал за год 10 млн 202 тысячи рублей.

Я пока не могу вам ответить на этот вопрос (о публикации декларации доходов. — NEWS.ru). По мере того как будут подходить сроки, мы вас проинформируем, — пояснил Песков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал опубликовать свою декларацию о доходах. В ходе пленарного заседания он подчеркнул, что в данном вопросе ему «нечего скрывать». До этого Госдума приняла закон, согласно которому декларации о доходах депутатов и сенаторов будут публиковать в обобщенном виде.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru объяснил, что сокрытие деклараций о доходах депутатов и сенаторов необходимо для защиты персональных данных. По его словам, так или иначе российские власти не останутся без контроля. Как указал Журавлев, мониторингом доходности депутатов и сенаторов займется специальная комиссия.