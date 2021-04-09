Офицер НАТО предрёк судьбу Крыма после «развала» РФ

https://static.news.ru/photo/c062a1e0-9acd-11eb-83e9-96000091f725_660.jpg Фото: Константин Крестьянинов/Туристический портал Республики Крым

Необходимо дождаться «развала» России для «возвращения» Крыма, считает экс-представитель НАТО в РФ, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. По его словам, тогда полуостров может либо стать независимой страной, дружественной киевским властям, либо «вернуться» в состав Украины.

Табах уверен, что ВСУ легко захватят и Донбасс военным путём, но обратил внимание на «непростую позицию» Кремля, цитирует эксперта портал «Обозреватель». Он назвал ситуацию вокруг Украины «сложной и опасной».

Офицер уверен, что в истории «бывают разные повороты». Так, ещё в 2013 году никто не мог представить, что РФ «может начать войну против Украины»,

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что войска РФ якобы сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь, считают в CI.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе, писал NEWS.ru.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.