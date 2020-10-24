Одного из лидеров боевиков уничтожили в Афганистане

https://static.news.ru/photo/a16be2d6-16a9-11eb-9b8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ndsafghanistan

Абу Мухсина аль-Масри — одного из главарей запрещённой в России террористической организации «Аль-Каида» — уничтожили в Афганистане, передаёт Национальное управление безопасности республики. По его данным, преступника США обвиняли в финансировании террористов, а также в заговоре с целью убийства граждан США. Спецоперация проходила в провинции Газни.

Аль-Масри находился в списке американского Федерального бюро расследований как один из самых разыскиваемых радикалов, передаёт Reuters.

Накануне один человек погиб, 13 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана — Кабуле, заявил представитель Минздрава страны Акмал Самсор. ЧП произошло около образовательного центра на западе города. Кроме того, журналисты рассказали о двойном взрыве в провинции Газни. Жертвами стали девять мирных граждан, травмы получили два силовика.

Ранее NEWS.ru писал, что семь человек стали жертвами взрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Рас эль-Айн. Известно, что город Рас эль-Айн и близлежащие поселения на севере провинции Хасеке контролируются турецкой армией и лояльными сирийскими бандформированиями.