Один человек погиб в Ираке при ракетном обстреле

https://static.news.ru/photo/2fa1f494-0267-11ea-8b0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один гражданский погиб в результате ракетного обстрела в иракском Эрбиле. Об этом сообщил официальный представитель международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, полковник Уэйн Маротто.

Как написал в своём Twitter полковник Маротто, при обстреле один гражданский подрядчик был убит, еще пятеро гражданских подрядчиков ранены. Ранение получил также один солдат США.

Реактивный снаряд был запущен неизвестными по базе К1 в районе Киркука на севере Ирака. Как сообщает источник Sky News Arabia, база используется американскими военными и иракской полицией.

Ранее сообщалось, что столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва пострадали шесть человек. Об этом писал NEWS.ru.