Один человек погиб в Ираке при ракетном обстреле

Один гражданский погиб в результате ракетного обстрела в иракском Эрбиле. Об этом сообщил официальный представитель международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, полковник Уэйн Маротто.
Как
Реактивный снаряд был запущен неизвестными по базе К1 в районе Киркука на севере Ирака. Как сообщает источник Sky News Arabia, база используется американскими военными и иракской полицией.
Ранее сообщалось, что столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва пострадали шесть человек. Об этом писал NEWS.ru.