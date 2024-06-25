Общественники из США захотели рассказать об агрессии Киева ТАСС: общественники из США приехали в ЛНР зафиксировать атаки ВСУ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Последствия обстрела ВСУ Первомайска в ЛНР

Общественники из США приехали в ЛНР зафиксировать последствия атак ВСУ с тем, чтобы выступить в ООН с осуждением украинской агрессии в отношении жителей Донбасса, сообщил американский юрист и преподаватель Питтсбургского университета Дэниел Ковалик, передает ТАСС. По его словам, в США не знают, что конфликт длится с 2014 года.

Если бы Россия не начала специальную военную операцию, еще больше людей было бы убито. Это нерассказанная история Донбасса. Но также это та история, которую мы хотим рассказать, когда мы вернемся назад, включая то, что мы хотим поднять этот вопрос и рассказать на пресс-конференции на площадках Организации Объединенных Наций, — сказал Ковалик.

Ранее названные мирные предложения президента России Владимира Путина содержат такие пункты, как признание статуса Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ и закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Кроме того, глава государства отметил необходимость отмены антироссийских санкций.

Ранее посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинская сторона за время боевых действий вывезла из ЛНР и ДНР минимум 23 тысячи детей. По словам дипломата, на сегодняшний день об их судьбе ничего не известно. При этом данные о детях, эвакуированных в Россию, понятны и прозрачны, добавил он.