«Не знаем ничего»: МИД РФ обвинил Киев в массовом вывозе детей из Донбасса МИД: о вывезенных Украиной детях Донбасса не известно ничего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская сторона за время боевых действий вывезла из ЛНР и ДНР минимум 23 тысячи детей, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, на сегодняшний день об их судьбе ничего не известно. При этом данные о детях, эвакуированных в Россию, понятны и прозрачны, добавил он.

Мирошник отметил, что всеми вопросами вывоза детей и воссоединения их с семьями занималась уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Кроме того, в этом вопросе помогали власти Белоруссии и дипломаты Катара.

Я хочу отметить одну деталь, о которой не принято говорить. Во время военных действий с территории ЛНР и ДНР — есть документы — было вывезено достаточно большое количество учреждений с детьми-сиротами, социальными сиротами, которые находились на юридической территории ЛНР и ДНР, за их пределы украинской стороной, — объяснил Мирошник в ходе официального обращения к Генассамблее ООН по поводу убийств российских детей снарядами НАТО.

Как уточнил дипломат, детей вывозили в Европу через Польшу. Он подчеркнул, что на сегодняшний день информации об их местонахождении нет.

Где дети, которых вывезла с территории ЛНР и ДНР во время военных действий украинская сторона? Те дети, которые оказались на нашей стороне, которых эвакуировали во время военных действий российские военнослужащие, судьба каждого ребенка известна, понятна и прозрачна. Про детей, вывезенных той (украинской. — NEWS.ru) стороной, мы не знаем практически ничего, — сказал посол.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что очередная группа детей, состоящая из шести мальчиков, воссоединится со своими семьями на Украине по поручению президента России Владимира Путина. Она подчеркнула, что процесс проходит при посредничестве Катара.