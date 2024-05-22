Россия при посредничестве Катара передала Украине шестерых детей

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Очередная группа детей, состоящая из шести мальчиков, воссоединится со своими семьями на Украине по поручению президента России Владимир Путина, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что процесс проходит при посредничестве Катара.

Воссоединяем группу детей, находившихся в России, со своими родителями и другими родственниками, которые проживают на Украине. Шесть мальчиков от 6 до 17 лет, в том числе два брата, — написала она.

Львова-Белова пояснила, что все дети жили с родственниками в России. За ними приехала одна из матерей и сопровождающая. Мальчиков в диппредставительстве Катара принимал посол королевства в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани.

Омбудсмен напомнила, что Катар участвует в переговорах по передаче детей с украинской стороной. Транспортные и другие расходы королевство берет на себя, подчеркнула она. Также помощь оказывают Международный комитет Красного Креста, погранкомитет Белоруссии, региональные детские омбудсмены и представители профильных ведомств.

Всего за период проведения спецоперации нам удалось воссоединить 70 детей с их родственниками на Украине и других странах. Кроме того, шестеро детей воссоединились с четырьмя семьями в России, — рассказала Львоа-Белова.

В марте Россия при посредничестве Катара передала Украине пятерых детей в рамках процесса воссоединения семей. По ее словам, ребята вернулись на Украину, еще один мальчик — к своим родственникам в России. Воссоединение состоялось в посольстве Катара в Москве.