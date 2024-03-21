Россия и Украина обменялись детьми при посредничестве Катара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Львова-Белова

Россия и Украина при посредничестве Катара провели обмен детьми в рамках процесса воссоединения семей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. По ее словам, пятеро ребят вернулись на Украину, а один мальчик — к своим родственникам в России. Воссоединение состоялось в посольстве Катара в Москве.

В этот раз воссоединяем с семьями пять детей — скоро они будут со своими близкими на Украине. Кроме того, помогли одному подростку приехать в Россию — к бабушке и сестре, об этом рассказала вчера, — написала она.

Львова-Белова отметила, что работа ведется по поручению президента России Владимира Путина. По ее словам, в рамках процесса по воссоединению семей на Украину вернулись 64 ребенка, еще шестеро воссоединились с родственниками в России.

Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани поблагодарил Россию за содействие в процессе воссоединения семей. Он также подчеркнул, что обмен проводится под руководством эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко ранее сообщил, что возвращенные из России дети хотели бы уехать обратно. По его словам, им там создали условия лучше, чем на родине.