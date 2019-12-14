https://static.news.ru/photo/17a57d68-1f52-11ea-895b-fa163e074e61_660.jpg Китайское посольство в Вашингтоне Фото: china-embassy.org

Американские власти осенью тайно выслали из США двух сотрудников китайского посольства. Их подозревают в шпионаже.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, поводом стал визит дипломатов на военную базу в Вирджинии. По версии американских властей, как минимум один из двух высланных был офицером разведки, действующим под прикрытием. Ни Вашингтон, ни Пекин не стали обнародовать информацию об этом инциденте.

В марте 2019 года бывший сотрудник разведывательного управления Министерства обороны США Рон Рокуэлл Хансен признался в шпионаже в пользу Китая. По его словам, китайские спецслужбы завербовали его в 2014 году.

Ранее NEWS.ru писал, что европейская служба внешнеполитической деятельности предупредила работающих в Брюсселе дипломатов о повышенной шпионской угрозе. По данным ведомства, наиболее активно агентурной деятельностью в городе занимаются Китай, Россия, США и Марокко.