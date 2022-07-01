NYP: Макрон пытался «образумить спятившего» Байдена NYP: Макрон пытался образумить Байдена, пожелавшего ограничить импорт нефти из России

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Джо Байден

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался «образумить» американского коллегу Джо Байдена, который заявил о намерении ограничить импорт нефти из России. На саммите G7 хозяин Белого дома вел себя, как американский президент Джимми Картер на встрече в Японии в 1979 году, высказал мнение обозреватель Стивен Хейворд в статье, опубликованной NewYork Post.

Автор публикации отметил, что два упомянутых им мероприятия объединяет присутствие на них «спятившего американского президента». Так, Байден, выступающий за введение ограничений на цены для российской нефти, призывает страны Ближнего Востока увеличить поставки ресурса на Запад.

На этой неделе Эммануэль Макрон попытался мягко образумить президента Байдена, который, видимо, собирается повторить все политические ошибки Картера. Накануне визита Байдена в Саудовскую Аравию в надежде добиться увеличения производства нефти, Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели, — рассказал журналист.

Он добавил, что избавить Байдена от «прилюдного конфуза» старался его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Подтекст совета Макрона заключался в том, что США пора взять себя в руки и заняться собственными нефтяными залежами, — подчеркивается в публикации.

В Европе хотят добиться смягчения антироссийских санкций, которые угрожают большим ущербом экономике, и при этом сохранить лицо, но Байден этого не замечает, считает Хейворд.

Ранее стало известно, что Джо Байден заявил: Соединенные Штаты и их союзники не будут предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы помешать ее транспортировке. Он также пообещал Москве сложности с поддержанием нефтeдобычи и отметил, что механизм ценовых лимитов пoзволит РФ получать прибыль от экспорта нефти, но ниже текущих объемов.