Байден: США не дадут российским судам страховку на перевозку нефти Байден заявил, что США и союзники не дадут российским судам страховку на перевозку нефти

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Соединенные Штаты и их союзники не будут предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы помешать ее транспортировке, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции саммита НАТО в Мaдриде, передает РИА Новости. Он также пообещал Москве сложности с поддержанием нефтeдобычи из-за ограничения доступа к технологиям в условиях санкций и отметил, что механизм ценовых лимитов пoзволит РФ получать прибыль от экспорта нефти, но ниже текущих объемов.

Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам, — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза намерены ввести запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, в рамках шестого пакета санкций в связи с военной операцией на Украине.

Таким образом, Россия будет отрезана от исторически крупнейшего экспортного рынка для ее нефти. Страховые санкции ударят по поставкам российской нефти в страны Азии и в другие регионы, поскольку основную часть мировой нефтeторговли страхуют именно европейские компании.