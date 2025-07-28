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28 июля 2025 в 13:03

Песков назвал условие для встречи Трампа и Путина по Украине

Песков допустил встречу Трампа и Путина только после тщательной подготовки

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Для встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по Украине необходимо заранее определить основные параметры урегулирования, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков ТАСС. Он подчеркнул, что нельзя возлагать подготовительную работу на лидеров двух государств.

Нужно подготовиться, нужно сверстать параметры урегулирования, а потом их фиксировать на высшем уровне. Но никак не наоборот, — отметил Песков.

Для начала, основные пункты урегулирования ситуации на Украине должны быть проработаны опытными экспертами, пояснил пресс-секретарь Путина. Оставлять сложную черновую работу на президентов абсолютно нелогично, добавил он.

Ранее Песков сообщил, что Москва признательна Анкаре за усилия в помощи по поискам путей урегулирования кризисной ситуации на Украине. По его словам, предоставляемая турецкой стороной площадка нравится всем участникам переговоров.

Также пресс-секретарь Путина заявил, что Россия ждет от Украины ответа по созданию трех рабочих групп. Пока от Киева не поступало никакого отклика, добавил он.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Украина
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