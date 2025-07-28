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28 июля 2025 в 12:51

Песков обозначил, дал ли Киев ответ на предложение Москвы о трех группах

Песков: Москва не получала ответ Киева на предложение создать три рабочие группы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва не получала ответ со стороны Киева на предложение создать три рабочие группы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российская сторона ждет обратную связь Украины.

Нет, пока нет понимания на этот счет. Ждем, — констатировал Песков.

Речь идет о предложении создать группы для наиболее эффективного процесса обмена пленными. Киев должен был дать ответ по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.

Ранее Песков сообщил, что Россия по-прежнему рассчитывает на политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Украине. Представитель Кремля отметил, что СВО продолжается на фоне отказа Украины и Запада от диалога.

Также пресс-секретарь главы государства высказался о будущих отношениях Москвы и Киева. Песков заявил, что обсуждать эту проблему можно лишь после завершения задач СВО на Украине. В настоящий момент, убежден представитель Кремля, соответствующий вопрос является «слишком теоретическим».

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