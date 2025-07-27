В Кремле высказались об отношениях России и Украины после СВО

В Кремле высказались об отношениях России и Украины после СВО Песков назвал теоретическим вопросом отношения Москвы и Киева после СВО

Обсуждение будущих отношений России и Украины станет возможным только после завершения задач специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время этот вопрос является «слишком теоретическим», передает ТАСС.

Сначала нужно все-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО, — подчеркнул Песков.

Песков подчеркнул, что Россия предпочитает политико-дипломатические методы, но их отвергают и Украина, и Запад. Он также добавил, что «если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, то тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас».

Ранее эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко сообщил, что российские представители в ходе третьего раунда диалога озвучили украинским делегатам три основных требования Москвы, которыми являются нейтралитет Киева и его отказ от вступления в НАТО, признание новых регионов РФ и снятие санкций. Россия никогда не откажется от этих условий, считает он.