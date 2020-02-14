Власти Нидерландов решили не передавать России материалы по делу о катастрофе Boeing над Донбассом. Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, Москва получила официальный отказ.
К сожалению, в конце декабря 2019 года поступил ответ об отказе в удовлетворении этой просьбы, — говорится в сообщении ведомства.
В Генпрокуратуре считают, что таким образом Ниделанды в очередной раз доказали, что уклоняются от всестороннего изучения обстоятельств авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН,
Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.
Расследует трагедию Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. ССГ в июне 2019 года нашла четырёх людей, которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Суд должен начаться в марте 2020 года. По делу проходят трое граждан России и один украинец. По данным ССГ, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Ранее, как писал NEWS.ru, Нидерланды отклонили запрос Москвы передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию. Как сообщил в письме в парламент министр юстиции Ферд Грапперхаус, с такой просьбой российские власти обратились в октябре 2019 года.
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