https://static.news.ru/photo/dc12490a-4fd7-11ea-bd49-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Нидерландов решили не передавать России материалы по делу о катастрофе Boeing над Донбассом. Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, Москва получила официальный отказ.

К сожалению, в конце декабря 2019 года поступил ответ об отказе в удовлетворении этой просьбы, — говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре считают, что таким образом Ниделанды в очередной раз доказали, что уклоняются от всестороннего изучения обстоятельств авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН, передаёт РИА Новости.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.

Расследует трагедию Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. ССГ в июне 2019 года нашла четырёх людей, которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Суд должен начаться в марте 2020 года. По делу проходят трое граждан России и один украинец. По данным ССГ, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Ранее, как писал NEWS.ru, Нидерланды отклонили запрос Москвы передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию. Как сообщил в письме в парламент министр юстиции Ферд Грапперхаус, с такой просьбой российские власти обратились в октябре 2019 года.