NI: США следует избегать столкновений с армией России

https://static.news.ru/photo/2a6a2052-ad1d-11eb-9a74-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Джо Байден должен минимизировать риски вооружённого конфликта с Россией. Такое мнение высказал автор американского журнала The National Interest Бонни Кристиан.

Он призвал Вашингтон избегать столкновений с армией России в Сирии и Восточной Европе. Для этого, по мнению автора публикации, Белый дом должен вернуться в Договор по открытому небу, а также вывести войска из Сирии.

Хотя американские и российские силы официально не воюют в этой стране, <...> их близость друг к другу создаёт такой неоправданный риск, — отметил Кристиан.

Он также считает, что Пентагону следует держать своих военных подальше от российской армии, особенно на Украине. Россия отвела войска от границ с соседней страной, но даже если она решит снова нарастить там силы, США не должны развязывать конфликт. Кристиан считает, что интересы Вашингтона в данном регионе не столь велики.

Жизненные интересы включают безопасность, суверенитет, территориальную целостность и силовые позиции Вашингтона, — уверен автор.

Он добавил, что, даже если Украина целиком войдёт в состав России, это вряд ли повлияет на безопасность США.

Ранее стало известно, что войска НАТО в случае военного противостояния с Россией в Прибалтике потерпят неизбежное поражение, если российской армии удастся взять под контроль Сувалкский коридор — 64-километровый участок от Калининграда до Белоруссии. Об этом говорится в материале американского журнала National Interest. Контроль над Сувалкским коридором является стратегически важным из-за его месторасположения.