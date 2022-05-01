NI: названы возможные варианты развития событий на Украине

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Обозреватели The National Interest заявили, что существует ещё четыре способа урегулировать конфликт на Украине помимо дипломатического решения. Авторы публикации отметили, что одним из возможных вариантов решения конфликта является горизонтальная эскалация, когда к конфликту напрямую подключаться другие страны. При этом наиболее вероятным, по мнению журналистов, является вариант, при котором конфликт станет затяжным, а затем разрешится дипломатией.

Остальные варианты включают в себя применение оружия массового поражения, а также решительная победа одной из сторон. В последнем случае победитель сможет диктовать послевоенный порядок. Отмечается что для решения конфликта дипломатическим путём потребуется участие НАТО, России, Украины и международных посредников, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ и крупных европейских держав.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что спецоперация на Украине закончится, как только будут достигнуты цели. Так он ответил на вопрос журналистов о возможности завершения боевых действий ко Дню Победы. Министр также прокомментировал предложение генсека ООН Антониу Гутерриша привлечь Международный комитет Красного Креста к организации гуманитарных коридоров на Украине, заявив, что в этом нет необходимости. Он также указал на то, что заявления Запада о защите своих границ далеко за их пределами не вызывают такую истерию в мире, которую вызывают опасения России по поводу своей безопасности.