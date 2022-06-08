Неизвестный самолет пересёк воздушное пространство четырёх стран Европы Минобороны Румынии: неизвестный самолет пересёк воздушное пространство четырёх стран Европы

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Вечером 8 июня двухмоторный самолёт производства компании Beechcraft, на борту которого находились два человека, пересёк воздушное пространство Венгрии, Румынии, Сербии и Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Румынии. Во время полёта пилот не реагировал на радиозапросы и визуальные сигналы сопровождения. При этом агрессивного поведения он не демонстрировал.

Самолет, который пересек воздушное пространство Румынии по траектории Орадя — Карансебеш — Дробета — Турну — Северин, не демонстрировал враждебного или опасного поведения. Пилот не отвечал на радиозапросы и на визуальные сигналы, передаваемые сопровождавшими его военными самолетами в соответствии с международными нормами, — говорится в сообщении пресс-службы.

Предположительно, самолёт поднялся в воздух в Венгрии в районе города Дебрецен около 17:30 по местному времени (совпадает с московским). При этом он не имел одобренного плана полёта, у него не был включён транспондер.

В воздушном пространстве Венгрии его сопровождали два самолёта государственных ВВС, а в Румынии — самолёты румынских ВВС. Около 19 часов он в течение двух минут находился в воздушном пространстве Сербии, после чего вошел в границы Болгарии.

В настоящее время болгарские власти исследуют зону последней известной позиции румынского самолета для его идентификации и выяснения деталей произошедшего.