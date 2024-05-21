Небензя рассказал, как закончить конфликт на Украине мирным путем Небензя: мирное разрешение конфликта на Украине по-прежнему возможно

Фото: МИД РФ

Василий Небензя

Мирное урегулирование конфликта на Украине по-прежнему возможно, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, для этого необходимо устранить первопричины начала специальной военной операции. Трансляция заседания по западным поставкам оружия Киеву шла на сайте организации.

Для этого нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве, чтобы Украина вернулась к своему нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу, была демилитаризована и денацифицирована, а права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств были бы обеспечены в полной мере, — сказал он.

Любые возможные посредники в переговорах с Киевом должны учитывать, что 20 мая истек срок легитимного пребывания у власти президента Украины Владимира Зеленского, напомнил постпред. Он подчеркнул, что обсуждение каких-либо вопросов «и тем более подписание каких-либо документов с потерявшими легитимность лидерами» противоречит здравому смыслу.

До этого Небензя уже отмечал, что решение Зеленского не проводить в стране выборы главы государства делает его нелегитимным с 21 мая. Таким образом украинский лидер нарушает конституцию страны, скорее всего, боясь проиграть выборы, отметил он.