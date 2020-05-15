Названы возможные даты возобновления полётов из России в Турцию

https://static.news.ru/photo/26a3774c-badf-11ea-989c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Россияне смогут полететь в Турцию не ранее августа. С большой долей вероятности это может произойти в сентябре — октябре. Об этом заявил глава турецкой туристической компании ANEX Group Нешет Кочкар.

Восстановления авиасообщения между Турцией и Россией не стоит ждать в ближайшей перспективе, — цитирует его прогноз URA.RU.

По его словам, с эпидемиологической точки зрения есть большие риски, поэтому пока восстановления рейсов не ожидается. Он пояснил, что в случае открытия границы россияне, заражённые коронавирусом, могут прилететь в Турцию, а это, в свою очередь, повлечёт новую вспышку COVID-19.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для рейсов, связанных с вывозом граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Ранее Турция выступила с предложением возобновить регулярные авиарейсы в Россию. По словам посла России в Анкаре Алексея Ерхова, турецкие власти сделали многое для безопасности туристических объектов, поэтому стороны обсуждают возобновление авиасообщения и турпотока.

В Минтрансе РФ заявили, что пока ни о каком возобновлении рейсов речи не идёт. Глава ведомства Евгений Дитрих отметил, что российская сторона приняла инициативу к сведению, но открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Он уточнил, что для начала нужно проанализировать ситуацию с точки зрения нераспространения коронавируса после открытия рейсов внутри страны. Именно поэтому, подчеркнул министр, пока рано обсуждать этот вопрос «в целом или с отдельными странами», писал NEWS.ru.