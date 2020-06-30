В Минтрансе РФ опровергли возобновление авиасообщения с Турцией 15 июля

https://static.news.ru/photo/dc8271a6-bab9-11ea-8d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о том, что с 15 июля откроется авиасообщение между Россией и Турцией, не соответствует действительности, сообщили в министерстве транспорта РФ.

По словам главы ведомства Евгения Дитриха, ни о каком возобновлении рейсов речи не идёт.

Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата, — отметил он.

Однако, добавил Дитрих, российская сторона приняла инициативу к сведению, но открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Он уточнил, что для начала нужно проанализировать ситуацию с точки зрения нераспространения коронавируса после открытия рейсов внутри страны. Именно поэтому, подчеркнул министр, пока рано обсуждать этот вопрос «в целом или с отдельными странами».

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минтранса РФ заявил, что Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с 15 июля.

Турция выступила с предложением возобновить регулярные авиарейсы в Россию и ждёт подтверждения от российской стороны.По словам посла России в Анкаре Алексея Ерхова, турецкие власти сделали многое для безопасности туристических объектов, поэтому стороны обсуждают возобновление авиасообщения и турпотока.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для рейсов, связанных с вывозом граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.