Названы вероятные организаторы теракта в Анкаре Политолог Дюрре: теракт в Анкаре могла организовать Рабочая партия Курдистана

Фото: Денис Соловых/ТАСС

Два террориста совершили теракт возле здания МВД в Анкаре

Когда в Турции происходит теракт, всегда первые подозрения падают на группу, связанную с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, заявил NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. Он не исключил, что подобный инцидент связан с предстоящими выборами местных властей в марте.

Когда такие вещи происходят, первые подозрения всегда попадают на группу, связанную с Рабочей партией Курдистана. Вариантов может быть много. Обычно такие террористические акты происходят накануне или в процессе выборов, чтобы дестабилизировать обстановку. Иногда это в кавычках может быть в пользу руководства страны, потому что это показывает борьбу с терроризмом, что нужно усилить безопасность и в таких условиях на некоторые экономические проблемы надо закрывать глаза, — сказал Дюрре.

По мнению политолога, цель теракта — показать неспособность правящей партии обеспечить безопасность даже в центре Анкары.

Я не думаю, что этот факт будет в пользу руководства накануне местных выборов. В прошлый раз в Стамбуле и Анкаре Эрдоган проиграл, на этот раз на местных выборах, которые пройдут в марте, он хочет обратно вернуть позиции, и у него появились серьезные шансы. Я думаю, этот теракт нацелен на дестабилизацию обстановки в стране перед выборами, — подытожил Дюрре.

Взрыв в турецкой столице произошел утром 1 октября. Глава МВД республики Али Ерликай заявил, что его организовали двое террористов. По словам министра, один из нападавших совершил самоподрыв, а второй был нейтрализован после нападения. В ходе перестрелки были ранены двое полицейских, угрозы их жизни нет.