Названы уникальные товары, которые КНДР может поставить России Экономист Беляев: Россия заинтересована в медицинской продукции КНДР

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Россия заинтересована в медицинской продукции КНДР, рассказал NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. Эксперт подчеркнул, что для Северной Кореи эти товары являются традиционными, а для РФ — нет. По его словам, медицинские препараты КНДР при этом имеют достаточно высокую эффективность.

Там (в КНДР. — NEWS.ru) развита специальная медицина. Для них она является традиционной, а для России — наоборот. Их медицинские препараты имеют довольно высокую эффективность. РФ еще не до конца освоила эту сферу, поэтому заинтересована в этой уникальной продукции, — пояснил экономист.

Аналитик отметил, что КНДР представляет собой центр дальнейшего развития всей экономики. В связи с этим, уточнил он, укрепление отношений с Северной Кореей является логичным и эффективным решением. Он добавил, что нельзя также забывать о важности культурного обмена.

КНДР достаточно развитая страна, хоть и закрытая. Информационно о ней мало что известно, но достаточно, чтобы понять, что там есть дисциплинированное и серьезное производство в передовых отраслях. Причем высокого качества, — рассказал Беляев.

Президент России Владимир Путин ранее подписал распоряжение по Договору о стратегическом партнерстве с КДНР. Глава государства призвал осуществить подписание документа, предусмотренного его распоряжением, на высшем уровне.