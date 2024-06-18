Сотрудничество России и КНДР выйдет на новый уровень Путин поручил подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение по Договору о стратегическом партнерстве с КДНР. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Глава государства призвал осуществить подписание Договора, предусмотренного его распоряжением, на высшем уровне.

Разрешить МИД России в ходе переговоров о подписании указанного Договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера, — говорится в документе.

Путин является представителем по вопросу Договора о стратегическом партнерстве с КНДР. Помощник президента Юрий Ушаков перед визитом главы государства в Северную Корею обратил внимание на то, что документ может быть подписан в ходе поездки лидера в Пхеньян, а также будет учитываться вопрос безопасности.

Ранее стало известно, что столицу КНДР украсили перед приездом Путина. В Пхеньяне появились его портреты, российские флаги и приветственные плакаты. Лозунги посвящены дружбе и сплоченности РФ и Северной Кореи. Портреты президента России оказались также по обеим сторонам дороги из аэропорта столицы КНДР. Последний раз Путин посещал Пхеньян в 2000 году.