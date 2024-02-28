Названы проблемы НАТО в случае войны с Россией Asia Times: НАТО столкнется с проблемой снаряжения войск в случае войны с Россией

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Североатлантический альянс может столкнуться с серьезными проблемами из-за нехватки вооружений в случае войны с Россией, пишет Asia Times. Издание напомнило, что поставки Украине техники и боеприпасов показали, что НАТО не располагает ни запасами, ни производственными мощностями для обеспечения длительной современной войны.

Существенная проблема, с которой столкнется НАТО, заключается не в развертывании имеющихся у нее войск, а в их снабжении, — говорится в статье.

Еще в 2022 году глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз потерял большую часть запасов оружия и техники на фоне поддержки Украины. Дипломат добавил, что российская специальная операция стала «тревожным звонком» для ЕС по поводу его военных возможностей, а у Европы «истощились» военные запасы.

Год назад генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг жаловался, что помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС. При этом он подчеркнул, что решение о предоставлении оружия было правильным, так как речь идет о европейской безопасности.

Ранее НАТО и Украина заключили рамочные контракты по поставкам основных видов боеприпасов. Блок передаст ВСУ снаряды калибра 155 мм, противотанковые ракеты и танковые боеприпасы на €2,4 млрд.