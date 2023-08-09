Названо возможное место встречи Путина и Зеленского Лидер ОАЭ предложил организовать встречу Путина и Зеленского на конференции ООН по климату

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил о готовности организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях конференции ООН по климату COP28, которая пройдет в Дубае 30 ноября, сообщило ливанское издание L’Orient — Le Jour со ссылкой на источники среди западных и арабских дипломатов. Лидер ОАЭ уже обсудил идею встречи с папой римским Франциском и президентом США Джо Байденом.

Стремление шейха Мухаммеда добиться прекращения огня между РФ и Украиной подтверждает ключевую посредническую роль, которую играют ОАЭ на международной арене, — говорится в статье.

По информации издания, и понтифик, и хозяин Белого дома полностью поддержали идею эмиратского президента. Так, глава Римско-католической церкви заявил, что согласен предпринять совместные действия для организации встречи лидеров РФ и Украины с целью прекращения боевых действия и установления мира. Байден в свою очередь выразил готовность оказать ОАЭ необходимую помощь для достижения поставленной цели, как пишет издание.

Лидер ОАЭ в июне встречался с Путиным на полях Петербургского международного экономического форума. Российский лидер тогда поблагодарил эмиратского коллегу за содействие в организации обмена военнопленными между РФ и Украиной.