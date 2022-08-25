Названо самое мощное оружие Путина в борьбе с Западом Журналист Арис: способность вмешиваться в поставки — мощное оружие Путина против Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым мощным оружием президента России Владимира Путина в экономической войне с Западом является возможность вмешиваться в поставки энергоносителей и сельскохозяйственной продукции, а также влияние на рыночные цены, заявил немецкий журналист Бен Арис. По его словам, страны ЕС недооценили масштаб проблем и боли, которые способно им причинить столкновение с Россией, а теперь их ждет крайне некомфортная зима, пишет «ПолитРоссия».

Арис подчеркнул, что Путин играет с Западом в «интеллектуальные игры», которые направлены на повышение издержек и инфляции, что бьет по самому уязвимому месту — бюджету. В Германии отмечают, что европейские страны способны существовать только в условиях геополитической стабильности, чем сейчас пользуется Россия.

Способность Путина вмешиваться в поставки стала головной болью для всех. Это его самое мощное оружие, — убежден эксперт.

Ранее сообщалось, что западные компании, которые после 24 февраля покинули российский рынок, понесли убытки в размере свыше $70 млрд. Уточняется, что потери коснулись в основном европейских, американских и японских организаций. При этом самый мощный отток капитала у предприятий топливно-энергетического сектора.