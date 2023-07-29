Названо число опасных сближений самолетов РФ и США в Сирии с начала года ЦПВС: коалиция США допустила 23 опасных сближения с самолетами ВКС РФ в Сирии в 2023 году

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Авиация международной коалиции во главе с США с начала 2023 года допустила 23 опасных сближения с самолетами ВКС России в небе над Сирией, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. По его словам, больше всего инцидентов произошло в июле.

В течение 2023 года авиацией «коалиции» было допущено 23 опасных сближения с самолетами ВКС России, во время 11 из которых экипажами фиксировалось облучение российских самолетов системами наведения вооружения, что приводило к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей, — рассказал контр-адмирал.

Гуринов уточнил, что два подобных случая произошли в апреле, один в мае, четыре в июне и пять в июле.

Ранее Гуринов сообщил, что 25 июля самолеты коалиции во главе с США 12 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии. Он также указал, что четыре пары истребителей F-16 и пары истребителей «Рафаль» и «Тайфун» нарушали воздушное пространство в районе Эт-Танф, где расположены международные воздушные трассы.