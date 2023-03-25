Названа причина многолетнего лидерства Intel на IT-рынке Разработчик сайта Кремля назвал управленческий талант одной из причин успеха Intel

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Управленческий талант и умение собирать вокруг себя инноваторов обеспечили американской компании Intel многолетнее лидерство на рынке процессоров и технологий, рассказал NEWS.ru главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. Эксперт отметил, что история большой корпорации начиналась с маленькой фирмы в гараже.

Таких компаний единицы. Они инноваторы, выстроили внутри себя экосистемы, где их научные работы, идеи претворялись в жизнь, могли развиваться. Intel стала одной из первых таких компаний. <...> Для всех Intel ассоциируется с процессорами, технологиям, хотя начиналась с гаража, с маленькой фирмы. Причины успеха: управленческий талант, умение собирать вокруг себя людей, рождающих инновации, желающих изменить мир, претворять идеи в жизнь, — заявил разработчик сайта Кремля.

Intel начала расти на госконтрактах, в том числе военных, отметил Геллер. По его словам, после этого началась работа с частными пользователями, возник венчурный бизнес.

Еще одна причина лидерства Intel — множество патентов, изобретений, обеспечивших им временной гэп. Чтобы их догнать, конкурентам требовалось потратить очень много времени и денег, — добавил специалист.

Ранее стало известно, что в своем доме на Гавайях на 95-м году жизни скончался сооснователь Intel Гордон Мур. Гендиректор Intel Пэт Гелсингер заявил, что возможности, сформировавшие его карьеру и большую часть жизни, появились именно при руководстве Мура, а сам Гелсингер считает честью продолжать его дело.