В ноябре самолёты США доставили на Украину химическое оружие в металлических колбах, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24». При этом, по его словам, «антидот» к химоружию доставили в киевский аэропорт Борисполь в октябре.

Химоружие находится в колбах металлических по 45 миллиметров. Оно хранится в Харьковской области, — заявил Басурин.

О самом факте наличия такого оружия на Украине доложил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин, по словам которого, применение химоружия всего лишь вопрос времени.

По сообщению министра обороны России Сергея Шойгу, американские частные военные компании планируют провокацию с применением химических веществ в Донбассе.

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг слова президента России Владимира Путина, который в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о подготовке Киевом новой военной операции в Донбассе. Он заявил, что высказывание российского лидера не соответствует действительности — на самом же деле, по словам политика, Киев стремится только к миру.

Он также обратился к Москве с просьбой сконцентрироваться на завершении вооружённого конфликта на востоке Украины, поскольку ни в чём не повинные люди обеих сторон нуждаются в спокойной мирной жизни без взрывов и нападений, особенно в преддверии Нового года.