Пушилин подтвердил информацию о наличии химического оружия на Украине

Химическое оружие уже находится на территории Украины, и в сложившейся ситуации нет никаких гарантий, что Киев не решится его применить, заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что руководство этой страны делает нелогичные шаги и трудно что-то по этому поводу говорить однозначно.

Химическое оружие присутствует уже на территории Украины, будет использовано или нет, здесь вопрос времени. Я очень надеюсь на то, что освещение в СМИ, призывы, — и с нашей стороны в том числе, — они возымеют своё действие, и Украина не пойдет на этот очень серьёзный и противоправный шаг, — рассказал он.

При этом Пушилин подчеркнул, что на данный момент никто не сможет дать гарантий, что Украина не пойдёт на этот шаг и применит химоружие в Донбассе.

Украина, к сожалению, делает очень много шагов нелогичных, — заключил глава ДНР.

Ранее сообщалось, что вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. При этом заявление руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что участники контактной группы по Донбассу достигли договорённости о режиме прекращения огня, опровергли в самопровозглашённой Луганской народной республике.

Москва неоднократно обращала внимание мирового сообщества, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.