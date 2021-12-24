Представитель МИД Украины опроверг слова Путина об операции в Донбассе

Речь президента России Владимира Путина в ходе ежегодной пресс-конференции о подготовке Киева новой военной операции в Донбассе опроверг официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. Он заявил, что высказывание российского лидера не соответствует действительности — на самом же деле, по словам политика, Киев стремится только к миру, информирует Русская служба Би-би-си.

Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, в первую очередь в «нормандском формате», ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооружённого конфликта, — добавил Николенко, отметив, что Украина проделала титаническую работу для возобновления режима прекращения войны.

Он также обратился к Москве с просьбой сконцентрироваться на завершении вооруженного конфликта на востоке Украины, поскольку ни в чём не повинные люди обеих сторон нуждаются в спокойной мирной жизни без взрывов и нападений, особенно в преддверии Нового года.

Сегодня, 23 декабря, Путин рассказал о том, что Киев может планировать очередную силовую операцию в Донбассе.

Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают — не вмешивайтесь, не защищайте этих граждан, вмешаетесь, будете защищать, последуют новые санкции. Это первый вариант, на который мы должны реагировать, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что испытывает недостаток общения с близкими из-за пандемии коронавируса. Глава государства добавил, что в период пандемии продолжает заниматься спортом, поскольку считает своим долгом поддерживать форму, работая в том графике, в котором он «работать обязан, выполняя поручения российского народа».