Путин признался в дефиците общения из-за пандемии

Президент России Владимир Путин признался, что испытывает недостаток общения с близкими из-за пандемии коронавируса. Так он ответил на вопрос журналистки «Авторадио», завершающий ежегодную большую пресс-конференцию. При этом глава государства отметил, что социальная дистанция роли не играет.

Разница в три метра не играет существенной роли. Мы с вами сейчас на более дальней дистанции находимся, и то свободно разговариваем друг с другом <...>. Плюс к этому общение через современные средства связи, в целом работа налажена должным образом. Но общения с близкими, друзьями, коллегами, с которыми нужно встретиться, рядом посидеть, этого, конечно, не хватает, я думаю, что так же, как и любому другому человеку, — сказал Путин.

Президент добавил, что в период пандемии продолжает заниматься спортом, поскольку считает своим долгом поддерживать форму, работая в том графике, в котором он «работать обязан, выполняя поручения российского народа».

В завершение глава государства поздравил всех с наступающим новым годом и пожелал «всего самого хорошего».

14 сентября Владимир Путин объявил об уходе на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении. 5 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объявил, что глава государства «уже особо не соблюдает самоизоляцию».

Из-за пандемии ряд мероприятий с участием Путина проходит по видеосвязи. Несмотря на это, президент выразил желание, чтобы ежегодная большая пресс-конференция в 2021 году прошла в формате офлайн.