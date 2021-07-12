Назван возможный противник США в новой войне

США могут вступить в войну с Китаем для защиты Тайваня. На стороне американцев может выступить Вьетнам. Об этом пишет издание New Yorker.

Автор приводит мнение выпускника Йельской школы права Элбриджа Колби. Он занимал пост заместителя помощника главы Минобороны по вопросам стратегии и развития ВС США при Дональде Трампе. Эксперт считает, что уколы совести из-за Афганистана и измены США демократической идеологии станут «цветочками» в сравнении с событиями, ожидающими Америку. Колби убеждён, что США вступят в военное противостояние с Китаем, пытаясь защитить Тайвань.

Участие США в возможной войне объяснено тем, что только американские военные смогут обеспечить независимость Тайваня. Колби назвал Китай гегемоном в Азиатском регионе. Также, по мнению специалиста, Пентагон может начать готовиться к войне с Ираном и Россией после того, как решит вопрос с КНР.

Ранее китайской издание Baijiahao спрогнозировало исход войны США и России. Аналитики отмечают, что Штаты превосходят Россию по количеству самолётов и военных кораблей, а также Россия отличается богатством ресурсов и большими территориями.