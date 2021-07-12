Назван возможный противник США в новой войне

США могут вступить в войну с Китаем для защиты Тайваня. На стороне американцев может выступить Вьетнам. Об этом пишет издание New Yorker.
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Участие США в возможной войне объяснено тем, что только американские военные смогут обеспечить независимость Тайваня. Колби назвал Китай гегемоном в Азиатском регионе. Также, по мнению специалиста, Пентагон может начать готовиться к войне с Ираном и Россией после того, как решит вопрос с КНР.
Ранее китайской издание Baijiahao спрогнозировало исход войны США и России. Аналитики отмечают, что Штаты превосходят Россию по количеству самолётов и военных кораблей, а также Россия отличается богатством ресурсов и большими территориями.