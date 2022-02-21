«Наше дело»: в СФ ответили про 147 тысяч военных РФ на границе с Украиной

Российские войска находятся на своей территории, они могут сосредотачиваться там, где хотят – на границе с Украиной, других границах или в центре РФ, заявил News.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Так он прокомментировал слова министра обороны Украины Алексея Резникова о 147 тысячах российских военных на границе страны.

Это исключительно наше дело. А что американцы за пределами своей территории шастают по всему миру – лучше бы на это обращали внимание. Не просто участвуют, а ещё войны развязали, — сказал Цеков.

Ранее Резников сообщил, что на настоящий момент у границы Украины находится 127 тысяч наземных войск, а вместе с морскими и авиационными подразделениями — 147 тысяч. По его словам, украинская сторона «не наблюдает» отвода российских войск.

Министр также рассказал о прогнозах Киева, что российские войска не покинут Беларусь после учений. Резников выразил мнение, что войска РФ активно маневрируют у украинских границ и территорий Крыма.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что оно произойдёт 15 февраля. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом «вторжении» РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем, американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.