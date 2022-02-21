Минобороны Украины заявило о 147 тысячах российских военных на границе

На настоящий момент у границы Украины находится 127 тысяч наземных войск, а вместе с морскими и авиационными подразделениями — 147 тысяч, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе брифинга. По его словам, при этом не наблюдается уменьшения.

Мы не видим отвода и не говорим об уменьшении количества. Поскольку те части, которые сейчас в движении, могут быть очень быстро возвращены в предыдущие места или переброшены на другой участок, — сказал Резников.

Министр также рассказал о прогнозах Киева, что российские войска не покинут Беларусь после учений. По его словам, российские войска активно маневрируют у украинских границ и территорий Крыма.

Также не стали сюрпризом «внезапные» учения в Приднестровье. Нами приняты соответствующие меры реагирования, — сказал Резников.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что подразделения российских войск останутся на учениях в Белоруссии столько времени, сколько потребует объективная необходимость, только после этого они вернутся в места постоянной дислокации. Он также сообщил, что в Минске считают политику НАТО по расширению на Восток агрессивной.