Минск заявил, что сроки возвращения войск РФ зависят от Запада

Подразделения российских войск останутся на учениях в Белоруссии столько времени, сколько потребует объективная необходимость. Только после этого они вернутся в места постоянной дислокации, заявил на брифинге для военных атташе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич, пишет ТАСС. Он также сообщил, что в Минске считают политику НАТО по расширению на Восток агрессивной.

Подразделения Вооруженных сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело, — подчеркнул глава Генштаба.

Сроки возвращения в Россию подразделений войск, по словам Гулевича, «в немалой степени будет зависеть также и от наших западных коллег».

Силы и средства, которые были размещены в Восточноевропейском регионе, в том числе вблизи Государственной границы Республики Беларусь, являются одним из факторов, влияющих на дальнейшее развитие ситуации, — отметил он.

Белоруссия, по словам начальника Генштаба, считает политику НАТО по расширению на Восток агрессивной и необоснованной, в связи с ней вероятность вооруженного конфликта повышается. Гулевич также отметил, что Республика Беларусь «вправе требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран — членов НАТО от границ Республики Беларусь и Союзного государства, и обеспечить контроль вывода войск мероприятиями верификации».

В Киеве прокомментировали это заявление, сообщив, что были готовы к такому развитию событий, об этом рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Мы предсказывали, что российские войска не покинут Беларусь, — заявил руководитель ведомства.

О том, что Россия и Белоруссия продолжат совместную проверку сил реагирования Союзного государства из-за обострения ситуации в Донбассе, ранее заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин. По его словам, в ходе проверки будут проработаны оборонительные действия, которые не были ранее отработаны во время учений.